Künftiger EU-Ratsvorsitzender erwartet keinen weiteren Brexit-Gipfel

Der britische EU-Austritt ist für den 29. März 2019 angekündigt. Premierministerin Theresa May hatte eine für diese Woche vorgesehene Abstimmung im Parlament über den mit der EU ausgehandelten Vertrag kurzfristig verschoben, weil sich eine klare Niederlage abzeichnete. Die EU gab beim Gipfel am Donnerstag weitere Zusicherungen, um die Ratifizierung in London voranzubringen. Nachverhandlungen wurden aber ausgeschlossen. In Grossbritannien stiessen die EU-Beschlüsse auf ein negatives Echo./mjm/DP/stw

(AWP)