Dass derzeit weniger russisches Gas über die Ukraine nach Europa fliesst, liegt nach den Worten des ukrainischen Aussenministers an der russischen Kontrolle wichtiger Anlagen. "Russland hat wichtige Infrastrukturprojekte der Gasleitungen in Besitz genommen, und jetzt sind wir nicht in der Lage, diesen Transfer vollkommen zu kontrollieren", sagte der ukrainische Aussenminister Dmytro Kuleba laut Übersetzung im ARD-"Morgenmagazin" am Donnerstag. Nicht die Ukraine habe die Transfers eingeschränkt. Er wolle betonen, dass die Ukraine seit Jahren ein zuverlässiger Partner sei.