Kurz wirbt für Brexit-Kompromiss und kündigt Ministertreffen an

Nach dem Durchbruch in den Brexit-Verhandlungen hat Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz um Zustimmung für den anvisierten Austrittsvertrag geworben. "Ich hoffe sehr darauf, dass dieses Ergebnis unterstützt wird", sagte Kurz am Mittwoch in Wien. Mit dem nun vorliegenden Entwurf werde ein harter Brexit vermieden. "Es garantiert, dass eine Basis vorhanden ist, um ein zukünftiges neues Verhältnis zwischen der Europäischen Union und Grossbritannien auszuverhandeln."