Labour-Chefkandidaten verurteilen Antisemitismus in eigener Partei

Die fünf Kandidaten für den Vorsitz der britischen Labour-Partei haben sich in Liverpool erstmals gemeinsam der Basis gestellt. Bei dem gemeinsamen Auftritt am Samstag verurteilten die Bewerber um die Nachfolge des linksgerichteten bisherigen Parteichefs Jeremy Corbyn jüngste antisemitische Tendenzen in ihrer Partei.