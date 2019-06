Lagarde: China, USA und Weltwirtschaft Verlierer des Handelskriegs

Die internationalen Handelskonflikte haben nach Darstellung des Internationalen Währungsfonds einen erheblichen negativen Einfluss auf das weltweite Wirtschaftswachstum. "Simulationen zeigen, dass die jüngst eingeführten und in Aussicht gestellten Zölle die weltweite Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent im Jahr 2020 reduzieren können", heisst es in einer Stellungnahme des IWF zum bevorstehenden Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankchefs am 8. und 9. Juni in Fukuoka (Japan).