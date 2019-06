Lagarde fordert mehr internationale Zusammenarbeit

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, hat beim G20-Gipfel im japanischen Osaka zu mehr internationaler Zusammenarbeit aufgerufen. Die Weltwirtschaft sei in raues Fahrwasser geraten, die Investitionen seien geschwächt und der Handel sei signifikant gebremst worden, sagte Lagarde zum Abschluss der zweitägigen Veranstaltung am Samstag in Osaka.