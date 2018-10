Lagarde: Reise nach Riad, aber sage meine Meinung

Die Chefin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Christine Lagarde, wird trotz der Berichte über den möglichen Mord an einem saudischen Regimekritiker zu einer grossen Investmentkonferenz reisen, die am 23. Oktober in Riad beginnt. "Meine Absicht ist, meine Pläne nicht zu ändern", sagte Lagarde zum Abschluss der Jahrestagung von IWF und Weltbank am Samstag in Nusa Dua (Indonesien).