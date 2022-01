Landesweite Streiks im Libanon gegen Wirtschaftskrise

Im Libanon haben landesweit Menschen gegen die schwere Wirtschaftskrise gestreikt. Unter anderem Strassenkreuzungen wurden von Bussen blockiert, der Verkehr kam in weiten Landesteilen zum erliegen. "Wir leben in der Hölle und sterben langsam", klagte ein Taxifahrer im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Beirut.