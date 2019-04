Lange Lkw-Schlangen an der Grenze zwischen Mexiko und USA

An der Grenze zwischen Mexiko und den USA müssen Lastwagenfahrer derzeit stundenlang warten, bis sie kontrolliert und in die Vereinigten Staaten durchgelassen werden. Am Grenzübergang Otay Mesa in Tijuana betrug die Wartezeit nach Angaben der US-Grenzschutzbehörde CBP am Mittwoch über drei Stunden.