Man brauche Europa mehr als je zuvor. "Wir stehen an einem Epochenwechsel." Laschet verwies auf eine "grosse wirtschaftliche Dynamik" in Asien, ein sich veränderndes internationales Machtgefüge, den Klimawandel, Völkerrechtsbrüche in Europa und Cyberangriffe. "Dazu ist (...) der Nationalstaat alleine zu schwach, um in dieser Welt zu bestehen."/jr/DP/fba

(AWP)