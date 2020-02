Laut BAG noch keine Coronavirus-Ansteckung in der Schweiz

"Das kann sich jedoch rasch ändern", sagte Pascal Strupler, Direktor des Bundesamts für Gesundheit (BAG), am Donnerstagnachmittag vor den Bundeshausmedien. Bund und Kantone setzten alles daran, mögliche Folgen möglichst kleinzuhalten.

Laut Daniel Koch, Leiter Abteilung übertragbare Krankheiten im BAG, ist die Beunruhigung in der Bevölkerung stark angestiegen. Das zeigten die zahlreichen Verdachtsfälle. Er danke allen Personen, die in der aktuellen Situation "ruhig Blut bewahren", und appellierte an die Bevölkerung, nur dann einen Arzt aufzusuchen, wenn die Wahrscheinlichkeit für eine Ansteckung gross sei.

"Es ist zu erwarten und abzusehen, dass mehr Fälle dazukommen werden", sagte Koch. Das Gesundheitssystem werde "sehr rasch an seine Grenzen stossen". Es sei klar, dass künftig der Fokus auf die schweren Corona-Fälle gelegt werde.

Der Bund startet ab sofort eine breit angelegte Informationskampagne, um die Bevölkerung zu sensibilisieren.

cf/

(AWP)