Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gilt der Posten als Botschafter in Moskau als besonders schwierig. Nun soll der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Alexander Graf Lambsdorff, nach übereinstimmenden Medienberichten neuer deutscher Botschafter in Russland werden. Nach dpa-Informationen war der 56-Jährige im Gespräch für den Posten. Für einen endgültigen Beschluss gab es am Dienstag noch keine Bestätigung. Zuerst hatten das Onlineportal "The Pioneer" sowie "Spiegel" und "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Personalie berichtet. Derzeit ist Géza Andreas von Geyr Botschafter in Moskau./jam/DP/nas