Lebenslange Ruhegehälter für Magistraten sind am Erodieren

In der Westschweiz ist die Tradition der lebenslänglichen Ruhegehälter für ehemalige Regierungsmitglieder am Verschwinden. Als vorerst letzter Kanton in der Romandie hat Freiburg davon Abstand genommen. Auch in der Deutschschweiz ist der Druck auf allzu grosszügige "Hängematten" für Ex-Magistraten gross.