Die grössten Anstiege gab es in der Zentral- und Nordwestschweiz mit je 0,5 Prozent und in der Ostschweiz (+1,0%). Über die ganze Schweiz hinweg waren Mietwohnungen am 31. Mai im Schnitt 0,2 Prozent teurer als am 1. Mai, wie dem Bericht zu entnehmen ist.