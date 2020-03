Gemäss Vorgaben des Bundesrats könnten die Aktionäre nicht vor Ort persönlich teilnehmen, schrieb der Finanzdienstleister am Freitag. Die Veranstaltung wird auch nicht wie geplant im SIX Convention Point stattfinden, sondern am Hauptsitz von Leonteq in Zürich.

Eine Stimmabgabe könne ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter erfolgen, entweder mit dem bereits zugestellten Antwortschreiben oder elektronisch.

ys/kw

(AWP)