Lettlands Regierungschef Krisjanis Karins hat sich für eine Regulierung von sozialen Medien durch die EU ausgesprochen. "Unter Vermeidung von Zensur müssen wir kluge, europaweite Gesetze in Betracht ziehen, um Social-Media-Plattformen dafür in Verantwortung zu nehmen, welche Art von Informationen sie verbreiten", sagte Karins am Dienstag auf einer Konferenz in Riga. "Wir müssen sie einführen, um die Demokratie, unsere Werte und unsere Lebensweise zu verteidigen. Neue Technologien erfordern neues Denken".