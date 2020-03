Libanon will mit Gläubigern verhandeln

Nach dem ersten Zahlungsausfall in seiner Geschichte strebt der von einem Staatsbankrott bedrohte Libanon eine Umschuldung an. Die Regierung traf sich am Dienstag in der Hauptstadt Beirut zu einer Krisensitzung, wie libanesischen Medien meldeten. Eine schnelle Entscheidung ist jedoch nicht zu erwarten. Das Land am Mittelmeer steht nach dem ersten Coronavirustoten einer weiteren Krise gegenüber, die die Regierung ebenfalls zügig behandeln muss.