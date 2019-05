Liberale und Brexit-Partei überholen laut Umfrage britische Volksparteien

Die Position zum Thema EU-Austritt löst in Grossbritannien die traditionelle Wählerbindung an eine der beiden grossen Volksparteien immer mehr ab. Das legt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der "Times" nahe, deren Ergebnisse am Freitag veröffentlicht wurden. Demnach lagen erstmals zwei kleinere Parteien mit eindeutigem Brexit-Standpunkt höher in der Wählergunst als die etablierten Parteien Labour und konservativen Tories, die beim EU-Austritt innerlich zerstritten sind.