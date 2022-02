Liechtenstein hebt ebenfalls fast alle Corona-Massnahmen auf

Das Vorgehen beider Länder ist allem Anschein nach weitgehend identisch. Auch im Fürstentum sind Läden, Restaurants, Kulturbetriebe und öffentlich zugängliche Einrichtungen sowie Veranstaltungen wieder ohne Maske und Zertifikat zugänglich, wie die Regierung in Vaduz am späten Mittwochnachmittag mitteilte. Die Maskenpflicht fällt zudem in den Schulen vollumfänglich.

Auch die Zertifikatspflicht wird ohne Ausnahme aufgehoben. Europaweit gültige Zertifikate werden im Fürstentum aber weiterhin ausgestellt. Die Regierung geht davon aus, dass sie im Reiseverkehr weiterhin benötigt werden. Die Homeoffice-Empfehlung der Regierung ist ebenfalls aufgehoben.

Maskenpflicht im ÖV bis Ende März

Aufrechterhalten wird die Maskenpflicht ab 12 Jahren hingegen bis Ende März im öffentlichen Verkehr sowie in Institutionen des Gesundheits- und Pflegewesens. Ebenfalls bis Ende März ist weiterhin eine Isolation von mindestens fünf Tagen bei einem positiven Covid-19-Testresultat vorgeschrieben.

Die Annahme, dass "die hochansteckende Omikron-Variante in einer grossteils immunisierten Bevölkerung für weniger schwere Krankheitsverläufe" sorge, bestätige sich zunehmend, begründet die Landesregierung die Lockerungen. Trotz hoher Ansteckungszahlen sei wohl keine Überlastung des Gesundheitswesens mehr zu befürchten.

Auch wenn die Pandemie damit nicht als beendet angesehen werden könne, komme Liechtenstein nun in eine Phase mit deutlich weniger Einschränkungen, hiess es.

