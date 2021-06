Lilian Studer Nachfolgerin von Marianne Streiff an der EVP-Spitze

Nationalrätin Lilian Studer (AG) ist neue Präsidentin der EVP Schweiz. Sie tritt die Nachfolge von Nationalrätin Marianne Streiff (BE) an. Die EVP-Delegierten haben am Samstag die Ja-Parole zur 99-Prozent-Initiative und die Nein-Parole zur "Ehe für alle" gefasst.