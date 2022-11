Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ein milliardenschweres US-Investitionsprogramm scharf kritisiert, sieht den Streit jedoch auch als Chance für ein neues Handelsabkommen mit den USA. "Der Inflation Reduction Act der Vereinigten Staaten hat ernsthafte Konsequenzen für die europäische Wirtschaft. Das müssen wir den USA vermitteln", sagte der FDP-Politiker in Bezug auf das sogenannte Inflationsbekämpfungsgesetz am Rande eines Treffens der Euro-Finanzminister am Montag in Brüssel.

07.11.2022 16:37