Lindner verteidigt Rückkehr zu Schuldenbremse 2023

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die geplante Rückkehr zur Schuldenbremse im kommenden Jahr gegen Kritik auch aus der Koalition verteidigt. Der FDP-Vorsitzende sagte am Mittwoch in Berlin, dies sei keine beliebige Absicht. "Das ist ein Befehl unserer Verfassung an den Gesetzgeber." Er hoffe, dass die Notlage für die Aussetzung der Schuldenbremse im kommenden Jahr nicht mehr anzunehmen sei. Die Schuldenbremse war wegen der Corona-Pandemie auch 2022 ausser Kraft gesetzt worden.