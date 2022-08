Lindner will Deutsche Steuerzahler um 10,1 Milliarden Euro entlasten

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) will die Steuerzahler angesichts der gestiegenen Preise im kommenden Jahr um 10,1 Milliarden Euro entlasten. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtete am Montag über entsprechende Pläne und nannte auch erste Zahlen zu möglichen Steuersenkungen und einer Erhöhung des Kindergelds. Lindners Konzept, das für das Jahr 2024 einen weiteren Entlastungsschritt im Umfang von rund vier Milliarden Euro vorsieht, wolle der 43-Jährige noch in dieser Woche vorstellen.