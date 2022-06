Litauen fordert Energieunabhängigkeit von Russland als EU-Ziel

Litauens Präsident Gitanas Nauseda hat angesichts von Russlands Krieg in der Ukraine eine endgültige Loslösung Europas von russischen Energieressourcen gefordert. "Die Energieunabhängigkeit von Russland muss ein strategisches Ziel der Europäischen Union werden", sagte Nauseda nach einem Treffen mit EU-Energiekommissarin Kadri Simson am Montag in Vilnius. "Wir sollten einem Aggressor keinen Raum lassen, um Energie als Instrument der politischen Manipulation einzusetzen", wurde der Staatschef des baltischen EU- und Nato-Landes in einer Mitteilung der Präsidialkanzlei zitiert.