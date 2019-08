Litauen: Wirtschaftsminister Sinkevicius soll EU-Kommissar werden

Wirtschaftsminister Virginijus Sinkevicius soll der neue EU-Kommissar von Litauen in Brüssel werden. Der 28-jährige Politiker des regierenden Bundes der Bauern und Grünen wurde am Mittwoch von der Regierung des Baltenstaats offiziell als Kandidat für den Posten nominiert. Dies teilte die Staatskanzlei in Vilnius mit. Verfassungsgemäss muss die Kandidatur nun noch von Staatspräsident Gintanas Nauseda und vom Parlament bestätigt werden. Dies gilt trotz Bedenken einiger Oppositionspolitiker als Formsache.