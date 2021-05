Litauens Präsident fordert Massnahmen gegen Minsk

Nach der erzwungenen Flugzeuglandung in Minsk hat Litauens Präsident Gitanas Nauseda von Staatsterrorismus gesprochen und Massnahmen gefordert. "Wir brauchen klare Aktionen, um das Verhalten dieses sehr gefährlichen Regimes zu ändern", sagte er vor Beginn eines ohnehin geplanten EU-Sondergipfels am Montag in Brüssel. Mehrere EU-Länder - darunter Deutschland - haben bereits die jeweiligen Botschafter aus Belarus einbestellt.