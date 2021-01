Logistikprobleme beim Impfen - Mobilität sinkt deutlich

Lieferschwierigkeiten und logistische Probleme behindern einen runden Auftakt der Impfkampagne. Obwohl bereits rund eine halbe Million Impfdosen im Land sind, waren bis Dienstag erst gut 197'000 Dosen verabreicht, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) meldete.

Erste Kantone mussten wegen Impfstoffmangels bereits auf die Bremse treten. Wegen Verzögerungen bei den Lieferungen verschob der Kanton Zug am Dienstag die Verabreichung von 450 ersten Dosen. So will er sicherstellen, dass er alle Zweitimpfungen termingerecht verabreichen kann.

Das BAG zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass die Schweiz trotz der Lieferschwierigkeiten beim Impfstoffhersteller Pfizer/Biontech bis März die vereinbarten Volumen erhalten wird, wie Nora Kronig, Vizedirektorin und Impfverantwortliche beim BAG, vor den Medien erklärte. Sie hielt auch am Ziel fest, dass bis Juni alle Impfwilligen zwei Dosen erhalten.

"Logistisch enorm herausfordernd"

Mit anfänglichen Schwankungen habe man rechnen müssen. Kronig räumte jedoch ein, das zweite Trimester - oder Quartal - werde "logistisch enorm herausfordernd". Grundsätzlich sei die Impfkampagne Sache der einzelnen Kantone.

Die derzeitige epidemiologische Lage wurde vom Bund vorsichtig optimistisch beurteilt. "Die Richtung stimmt, nur beim Tempo hapert es leider noch ein bisschen", sagte Patrick Mathys, Leiter Sektion Krisenbewältigung und internationale Zusammenarbeit im BAG.

Es gebe deshalb noch keinen Grund, "sich tiefenentspannt zurückzulehnen". Grund dafür seien die Reproduktionszahl, die weiterhin nahe bei eins sei, sowie die zunehmende Zahl von Fällen mit den mutierten Virusvarianten. Erst wenn es gelinge, die Zahl der Ansteckungen auf höchstens 300 neue Fälle pro Tag zu senken, habe man genug Luft, "falls uns die mutierten Varianten einen Strich durch die Rechnung machen".

Briten-Variante schon im März dominant

Von diesen mutierten Varianten wurden in der Schweiz bisher 1126 Fälle nachgewiesen, wobei das Wachstum exponentiell verläuft. Mittlerweile sind schon zehn Prozent aller nachgewiesenen Ansteckungen von der britischen Variante B.1.1.7 verursacht. Taskforce-Präsident Martin Ackermann rechnet damit, dass diese Variante schon im März die Mehrzahl der Fälle ausmachen wird.

Es brauche deshalb von der Bevölkerung weiterhin "den gleichen Geist wie über die Festtage". Da seien die Fallzahlen wider Erwarten nicht gestiegen, sondern gesunken, weil die Menschen verantwortungsvoll mit den schwierigen Umständen umgegangen seien, so Ackermann.

Am Dienstag wurde weiter bekannt, dass die Homeoffice-Pflicht des Bundesrats offenbar wirkt. Die Mobilität nimmt seit vergangenem Oktober ständig ab. Die Anzahl der zurückgelegten Kilometer lagen Anfang Januar wieder auf dem Stand während des Lockdowns im Frühjahr 2020. Der Rückgang wurde mit 36 Prozent beziffert.

SBB fahren Immobiliengeschäft zurück

Deutliche Spuren hinterlässt die Corona-Pandemie auch bei den Immobilienprojekten der SBB. Über 30 davon hat der Bahnkonzern sistiert, weil die Finanzierung nicht gesichert ist. Das bringt ihm bis 2025 Einsparungen von rund 700 Millionen Franken.

Unterdessen wehrten sich die Grenzkantone der Nordwestschweiz in einem Brief an den Bundesrat gegen einen umfassenden Grenzschutz mit Tests und Einreisequarantäne. Die Mobilität nicht nur der Grenzgängerinnen und Grenzgänger, sondern aller Wirtschaftsakteure müsse gewährleistet sein.

Die Nordwestschweiz sei von der Offenheit der Grenzen abhängig und verdanke ihr ihre positive Entwicklung. Vorgeschlagen haben das "umfassende Grenz- und Testsystem" die Präsidenten der grossen Schweizer Parteien.

Rückkehrzentrum unter Quarantäne

In Aarwangen BE wurde das Rückkehrzentrum unter Quarantäne gestellt, nachdem mindestens 19 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Die 97 Bewohnerinnen und Bewohner dürfen die Unterkunft ab sofort nicht mehr verlassen. Am Mittwoch soll ein Massentest Klarheit schaffen, ob sich das Virus noch weiter verbreitet hat.

Derweil sank die Zahl der Neuansteckungen in der Schweiz unter die 2000er-Marke. Dem BAG wurden am Dienstag innerhalb von 24 Stunden 1884 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Gleichzeitig registrierte die Behörde 57 neue Todesfälle und 92 Spitaleintritte. Knapp 8500 Personen sind bisher an oder mit Covid-19 gestorben.

(AWP)