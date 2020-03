Logitech passt wegen Corona EBIT-Prognose für laufendes Jahr nach unten an

(Meldung um Analystenkommentare und Aktienkurs ergänzt) - Logitech hat am Dienstag nur kurzzeitig für Stirnrunzeln bei den Investoren gesorgt. Angesichts seines Investorentages hat der Konzern nämlich seine EBIT-Prognose für das bald zu Ende gehende Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende März) leicht angepasst. Halb so schlimm, meinen Analysten. Das sei aber an sich auch schon erwartet worden und im Kurs enthalten.