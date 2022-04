London schickt 8000 Soldaten zu Übungen nach Nord- und Osteuropa

Grossbritannien will in diesem Sommer etwa 8000 Soldaten zu militärischen Übungen nach Nord- und Osteuropa entsenden. Das teilte das Verteidigungsministerium am Freitag in London mit. Die Manöver finden demnach im Rahmen der Nato und der als Joint Expeditionary Force (JEF) bezeichneten militärischen Zusammenarbeit mit überwiegend skandinavischen und baltischen Staaten statt. Verteidigungsminister Ben Wallace sprach von den grössten Manövern seit Ende des Kalten Kriegs. Schauplatz der Übungen werden unter anderem Finnland, Nordmazedonien und Polen sowie das Grenzgebiet zwischen Estland und Lettland sein./cmy/DP/mis