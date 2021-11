London und Paris verhandeln über Fischereistreit

Im Streit um Fischereilizenzen wollen Frankreich und Grossbritannien an diesem Donnerstag wieder verhandeln. In Paris kommen der britische Brexit-Minister David Frost und Frankreichs Europa-Staatssekretär Clément Beaune zu Gesprächen zusammen. Am Freitag soll es dann ein weiteres Treffen mit der EU-Kommission geben. Ein Ultimatum mit der Androhung von Strafmassnahmen gegen London hatte Paris ausgesetzt.