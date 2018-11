London widerspricht Trump: Handelsabkommen nach Brexit möglich

Trump hatte zuvor Zweifel geäussert, dass ein Handelsabkommen zwischen den USA und Grossbritannien auf Grundlage des ausgehandelten Abkommens möglich sein wird. "Es hört sich nach einem grossartigen Deal für die EU an", hatte Trump am Montag in Washington gesagt. Mit Blick auf die Situation der Briten fügte er an: "Wie der Deal aussieht, könnte es sein, dass sie nicht in der Lage sind, mit uns Handel zu treiben, und ich glaube nicht, dass sie das wollen."

Damit fiel Trump der britischen Premierministerin Theresa May erneut in den Rücken. Das Parlament in London soll am 11. Dezember über das Abkommen abstimmen. Derzeit ist sehr fraglich, ob May eine Mehrheit dafür zusammenbekommen wird. Bereits bei seinem Besuch diesen Sommer in Grossbritannien hatte Trump ungewöhnlich heftige Kritik an Mays Verhandlungsführung geäussert und damit für Verstimmung gesorgt in dem stets als "besondere Beziehung" beschriebenen Verhältnis zwischen London und Washington.

Die britische Regierungschefin ist indessen im Wahlkampfmodus, um die Öffentlichkeit auf ihre Seite zu ziehen und damit den Druck auf die Parlamentarier bei der Abstimmung zu erhöhen. Selbst auf eine TV-Debatte mit Oppositionschef Jeremy Corbyn will sie sich einlassen.

Doch sogar loyale Parteifreunde wie Ex-Verteidigungsminister Michael Fallon kritisieren den Deal inzwischen deutlich. Das Abkommen sei "zum Scheitern verurteilt" und biete "das Schlechteste aller Welten", sagte Fallon der BBC am Montag. Die Kritik des US-Präsidenten könne nicht einfach "weggewischt werden"./cmy/DP/jha

(AWP)