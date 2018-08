Londoner Börse setzt trotz Brexit auf Finanzplatz London

Die Londoner Börse will auch nach dem Brexit ihre Kunden weitestgehend aus Grossbritannien heraus bedienen. Eines der wichtigsten Anliegen sei es, Londons Stellung als grosser globaler Finanzplatz zu bewahren, erklärte der Konkurrent der Deutschen Börse am Donnerstag in der britischen Hauptstadt. So soll für die in London ansässige Clearing-Tochter LCH, die auch Geschäfte in Euro abwickelt, eine EU-Lizenz für Drittstaaten beantragt werden.