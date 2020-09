Londons Chef-Unterhändler hat keine Angst vor No-Deal-Brexit

Die britische Regierung hat laut Chef-Unterhändler David Frost keine Angst vor einem möglichen Scheitern der Verhandlungen mit der EU über ein Anschlussabkommen nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs. Er sei sich völlig einig mit Premierminister Boris Johnson, dass Grossbritannien von einem sogenannten No-Deal-Brexit nichts zu befürchten habe, sagte er in einem Interview der "Mail on Sunday" kurz vor einer neuen Gesprächsrunde in dieser Woche. "Ich glaube nicht, dass uns das in irgendeiner Weise Angst einjagt", sagte Frost.