Von Lügen gegenüber den Aufsichtsbehörden, Fälschung von Dokumenten und Schmiergeldannahme bis zu Gebühreneinzug von Kunden, die schon lange verstorben sind, reichen die Enthüllungen der Kommission mit dem Namen Royal Commission into Misconduct in the Banking, Superannuation and Financial Services Industry. Und sie haben die Öffentlichkeit schockiert und verärgert.

Es ist ein steiler Absturz für eine Branche, die von den Schmähungen, der Kritik und den hohen Geldstrafen der US-amerikanischen und europäischen Banken nach der globalen Finanzkrise vor einem Jahrzehnt weitgehend verschont blieb. Doch mit einem relativen Mangel an politischer und regulatorischer Prüfung florierte schlechtes Verhalten.

"Was die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit anbelangt, hat es so etwas noch nie gegeben", sagt Allan Fels, der von 1989 bis 2003 die australische Wettbewerbsbehörde leitete, in einem Interview mit Bloomberg. "Das Wichtigste ist, dass es jedem Australier kraftvoll vermittelt wurde. Deren Haltung wird nie wieder dieselbe sein und die Forderungen an die Regierung, etwas dagegen zu tun, sind gewaltig."

Die Abrechnung könnte teuer werden. Die Regierung hat bereits harte neue Strafen für unternehmerisches Fehlverhalten angekündigt und die Befugnisse der Regulierungsbehörde verstärkt. Analysten senken ihre Gewinnprognosen für die Banken und es gab sogar, was selten ist, eine Verkaufsempfehlung. Einst freundlich gesinnte Politiker fordern mittlerweile, dass die Banken aufgespalten werden. Der Chief Executive Officer und anschliessend die Vorsitzende des 169 Jahre alten Vermögensverwalters AMP haben ihre Posten geräumt, nachdem die Gesellschaft zugegeben hatte, dass sie die Aufsichtsbehörden vorsätzlich irregeführt und Kunden für Dienstleistungen, die sie nie erhalten haben, Kosten in Rechnung gestellt hatte. Das könnte strafrechtliche Konsequenzen haben.

Zweitreichstes Land hinter der Schweiz

Im Zentrum der Probleme steht der Kampf um einen Anteil am Reibach aus dem boomenden Reichtum, der die australischen Haushalte zu den zweitreichsten in der Welt hinter der Schweiz werden liess.

Das voluminöse obligatorische Renten-Sparsystem im Umfang von 2,6 Billionen australischen Dollar (1,6 Billionen Euro) hat eine Branche von mehr als 25.000 Finanzplanern hervorgebracht, die um geschätzte 4,6 Milliarden australische Dollar (2,9 Milliarden Euro) pro Jahr an Gebühren konkurrieren. Nur wenige dieser Finanzplaner verfügen über formale Qualifikationen, und eine aktuelle regulatorische Überprüfung kam zu dem Ergebnis, dass in 75 Prozent der Fälle Berater nicht darlegen konnten, dass sie im besten Interesse ihrer Kunden handeln.

Seit den frühen 2000er Jahren haben die grossen Kreditinstitute, die den Markt dominieren - Australia & New Zealand Banking Group, Commonwealth Bank of Australia, National Australia Bank und Westpac Banking - Vermögensverwalter, Finanzplaner und Hypothekenmakler aufgekauft. Dies ermöglichte es ihnen, Finanzprodukte zu schaffen und sie über Netzwerke vermeintlich unabhängiger Finanzplaner und Broker an Kunden zu verkaufen.

Es gibt auch Hinweise auf Fehlverhalten in dem 1,7 Billionen australische Dollar schweren Hypothekenmarkt, der von den vier grossen Banken beherrscht wird. Die Untersuchungskommission erfuhr von Hypothekenmaklern und Bankern, die Dokumente fälschten und Bestechungsgelder nahmen, um lukrative Provisionen einzuspielen.

Banken haben sich dahin entwickelt

Commonwealth Bank, Westpac und AMP könnten bei vielfachen Gelegenheiten gegen das Gesetz verstossen haben, erfuhr die Untersuchungskommission vergangene Woche.

"Die Banken haben nicht so begonnen, sie haben sich dahin entwickelt", sagt Ian Ramsay, Professor für Wirtschaftsrecht an der Universität Melbourne, der kürzlich eine Regierungsuntersuchung leitete, bei der es darum ging, wie die Finanzindustrie mit Beschwerden umgingt. "Indem sie Produkte schufen - ob es sich nun um Pensionen oder um einen neuen Managed Fund handelt - und gleichzeitig darüber berieten, konnten sie die Gebühren im gesamten System halten und abschöpfen."

"Es sah so verlockend aus", sagt er. "Zurückgelassen wurde das Konzept ’können wir in Bezug auf die Qualität unserer Beratung im Wettbewerb bestehen? ’"

Die Folgen waren verheerend. Der Untersuchungskommission wurde vorgetragen, wie Menschen ihre Eigenheime und die Altersvorsorge verloren haben, nachdem sie in unangemessene Produkte gedrängt wurden, die hohe Gebühren für Berater lieferten. In einem Fall wurde einer Frau gesagt, sie solle ihre Altersvorsorge umschichten, in einem Schritt, der sie 500.000 australische Dollar gekostet hätte. Sie lehnte ab.

Laut einer Untersuchung von Edelman Intelligence aus dem letzten Jahr liegen Banken und Finanzunternehmen auf dem vorletzten Rang bei der Vertrauenswürdigkeit von Branchen in Australien. Weniger als ein Drittel der Australier vertrauen darauf, dass Banken das Richtige tun, heisst es in der Studie, die für den Verband Australian Bankers’ Association durchgeführt wurde.

Sollen Banken aufgebrochen werden?

Die brodelnden Ressentiments - angetrieben von dem Gefühl, dass die Banken mit Gebühren wucherten, um Rekordgewinne einzufahren und sich Manager-Gehälter in schwindelerregender Höhe zu zahlen - kochten letztes Jahr über, als die Commonwealth Bank verklagt wurde, Geldwäschebekämpfungsvorschriften systematisch umgangen zu haben. Das verlieh den Forderungen nach einer umfassenden und machtvollen Untersuchung neue Impulse.

Die unablässige Flut von Fehlverhalten hat dazu geführt, dass Politiker und Wirtschaftsvertreter, die eine Untersuchung zunächst abgelehnt hatten, nun fragen, ob die Banken nicht aufgebrochen werden sollten. Der frühere Wettbewerbs-Zar Fels stimmt zu.

"Viele, viele Massnahmen sind erforderlich, aber wir brauchen eine strukturelle Lösung als Teil eines grossen Reformpakets", sagt Fels, der eine formale Trennung zwischen der Beratung und der Schaffung von Produkten fordert. "Wir würden es nicht brauchen, wenn wir absolut zuversichtlich wären, dass die Finanzinstitute eine Kultur von hoher Ethik und gesetzlicher Compliance hätten. Aber ihre Aktionen in den letzten Jahren haben gezeigt, dass man sich nicht auf sie verlassen oder ihnen vertrauen kann. "

(Bloomberg)