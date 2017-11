Lufthansa-Air-Berlin-Deal nähert sich erster Entscheidung in Brüssel

(Ausführliche Fassung) - Die kartellrechtliche Prüfung grosser Teile der Air-Berlin-Übernahme durch die Lufthansa steuert auf eine Vorentscheidung zu. Die Frist für die erste Prüfphase läuft bis 7. Dezember. "Die Untersuchung dauert an, und wir können ihr Ergebnis zu diesem Zeitpunkt nicht vorwegnehmen", sagte ein Sprecher der EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel. Berichten zufolge könnte sich die Kommission vor allem an der angepeilten Niki-Übernahme stossen.