Lufthansa-Chef bedankt sich bei Steuerzahlern für Staatshilfe

Nach dem Ende der staatlichen Beteiligung hat sich Lufthansa -Chef Carsten Spohr erneut bei Bundesregierung und Steuerzahlern für die Unterstützung in der schwersten Krise des Unternehmens bedankt. Die Stabilisierung habe mit dem Verkauf der letzten Aktien aus dem Besitz des Wirtschaftsstabilisierungsfonds ihren erfolgreichen Abschluss gefunden, erklärte der Vorstandschef laut einer Mitteilung am Mittwoch in Frankfurt.