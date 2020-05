Lufthansa verschiebt Entscheidung zu Rettungspaket

Die Lufthansa hat die Entscheidung über das milliardenschwere Corona-Rettungspaket des Staates verschoben. Als Grund wurden am Mittwoch mögliche Auflagen der EU-Kommission genannt, welche die Drehkreuzfunktion an den Heimatflughäfen Frankfurt und München schwächen würden. Alternativszenarien müssten nun geprüft werden, hiess es in einer Pflichtmitteilung an die Börse. Eine ausserordentliche Hauptversammlung wurde zunächst nicht einberufen./ceb/DP/stw