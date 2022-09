Der Regierungsrat will von beiden Vorschlägen nichts wissen, wie er in seinen Antworten auf die Motionen schreibt, die er am Dienstag veröffentlichte. Ein Verzicht auf die Staatsgarantie wäre in seinen Augen "finanziell unvorteilhaft", 2021 erhielt der Kanton für diese "Versicherungsleistung" 8,3 Millionen Franken Abgeltung.