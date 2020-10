Maas betont 'grossen Einigungswillen' der EU im Brexit-Streit

Der deutsche Bundesaussenminister Heiko Maas hat noch einmal eindringlich vor einem Scheitern der Verhandlungen über einen Handelspakt zwischen der EU und Grossbritannien nach dem Brexit gewarnt. Die Menschen auf beiden Seiten hätten aktuell genug mit den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu tun, sagte er am Montag nach einem Gespräch mit dem EU-Unterhändler Michel Barnier in Berlin. "Deswegen wäre es völlig unverantwortlich, ihnen in dieser Lage noch zusätzliche Probleme durch einen No Deal aufzubürden."