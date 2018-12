Maas schliesst Nachverhandlungen über Brexit aus

(Ausführliche Fassung) - Kurz vor dem EU-Gipfel in Brüssel hat Bundesaussenminister Heiko Maas Änderungen an dem Vertrag über den Austritt Grossbritanniens aus der Europäischen Union ausgeschlossen. "Es gibt keine Grundlage dafür, dieses Abkommen wieder aufzudröseln", sagte der SPD-Politiker am Donnerstag im Bundestag. "Daran wird sich auch nichts ändern."