Die Anfang 2023 abgeschlossene Machbarkeitsstudie bestätige nun dieses Potenzial, heisst es in einer Mitteilung von Grengiols-Solar. Demnach könnten auf einer Fläche von 3,4 Quadratkilometern in 2000 bis 2500 Metern Höhe im Endausbau 910'000 Solarmodule mit einer Leistung von 440 Megawattpeak dereinst 600 Gigawattstunden Strom liefern, 42 Prozent davon im Winter. Die Anlage liegt in einem Gebiet mit jährlich rund 1500 Sonnenstunden.