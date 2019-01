Machtkampf in Venezuela

(Zweite Zusammenfassung) - Der venezolanische Parlamentspräsident Juan Guaidó hat die sozialistische Regierung von Nicolás Maduro für entmachtet erklärt und sich selber zum Übergangs-Staatschef des von Korruption und Armut geplagten Landes ausgerufen. Minuten später erkannte US-Präsident Donald Trump den Oppositionsführer als rechtmässigen Übergangspräsidenten an. Venezuela brach daraufhin am Mittwoch (Ortszeit) die diplomatischen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten ab. Diplomatisches Personal müsse innerhalb von 72 Stunden das Land verlassen, sagte Maduro. "Die imperialistische US-Regierung will eine Marionettenregierung in Venezuela einsetzen", fügte er hinzu.