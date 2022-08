Macron appelliert: Müssen Preis für unsere Freiheit und Werte zahlen

les-Mimosas (awp/sda/dpa) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat den russischen Angriff auf die Ukraine verurteilt und angesichts der wirtschaftlichen Folgen der Sanktionspolitik an die Bereitschaft der Franzosen appelliert, den "Preis der Freiheit" zu bezahlen. "Ich denke an unser Volk, das Seelenstärke braucht, um der kommenden Zeit entgegenzusehen, der Ungewissheit zu widerstehen, manchmal der Bequemlichkeit und der Widrigkeit und um gemeinsam zu akzeptieren, den Preis für unsere Freiheit und Werte zu bezahlen", sagte Macron am Freitagabend bei einem Weltkriegsgedenken im südfranzösischen Bormes-les-Mimosas.