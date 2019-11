Macron in China: 'Niemand gewinnt einen Handelskrieg'

Während seines Besuchs in China hat sich Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gegen Protektionismus und für freien Handel ausgesprochen. "Niemand gewinnt einen Handelskrieg", sagte Macron am Dienstag bei einer Rede in Shanghai. Mit Blick auf den Handelsstreit zwischen China und den USA erklärte er, die derzeitigen Spannungen zwischen den beiden Ländern würden der Weltwirtschaft schaden. Vor Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping plädierte er für eine weitere Öffnung der chinesischen Wirtschaft, insbesondere in Bereichen wie der Landwirtschaft.