Im Kampf gegen die Covid-19-Epidemie hat der französische Präsident Emmanuel Macron die Europäische Union zu umfassendem Handeln aufgefordert. "Europa muss alles tun, was auf gesundheitlichem und auf wirtschaftlichem Gebiet nötig ist", twitterte Macron zum Ende eines virtuellen Gipfeltreffens der EU-Staats- und Regierungschefs. Sie hatten in einer kurzfristig anberaumten Videokonferenz am Dienstag gut zweieinhalb Stunden über die verschärfte Lage beraten.