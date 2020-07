Macron hält Lösung bei Streit um Corona-Hilfspaket für möglich

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron glaubt an eine Lösung im Streit um das milliardenschwere Corona-Hilfspaket auf dem EU-Sondergipfel. In den kommenden Stunden müssten bei Streitthemen wie Rechtsstaatlichkeit die richtigen Kompromisse gefunden werden, sagte Macron am Sonntagvormittag. "Ich denke, das ist noch möglich, aber es ist gefährdet", erklärte er weiter.