Am Donnerstag fanden zwei internationale Gipfeltreffen im Kampf gegen das Virus statt - ein ausserordentlicher Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte (G20) und ein EU-Gipfel. Frankreich und die USA sind beide Mitglieder der G20. Die Staats- und Regierungschefs der G20 hatten ein gemeinsames Vorgehen in der Krise beschlossen. "Wir bekennen uns nachdrücklich dazu, dieser gemeinsamen Bedrohung geeint entgegenzutreten", hiess es in ihrer Erklärung nach einem Videogipfel./nau/DP/mis

(AWP)