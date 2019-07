Macron lädt Putin vor G7-Gipfel nach Frankreich ein

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron hat seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin kurz vor dem G7-Gipfel nach Frankreich eingeladen. Macron kündigte an, den Kremlchef am 19. August in der Mittelmeerresidenz Fort Brégançon an der Riviera empfangen zu wollen, wie die französische Nachrichtenagentur AFP meldete. Er und seine Frau Brigitte verbringen dort ihren Sommerurlaub.