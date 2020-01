Macron nennt Brexit 'historisches Alarmzeichen'

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den britischen EU-Austritt ein "historisches Alarmzeichen" genannt. "Das ist ein trauriger Tag", sagte Macron am Freitagabend in einer kurzfristig angesetzten Ansprache an seine Mitbürger. Er forderte weitere Reformen für die EU - es sei bisher nicht gelungen, Europa ausreichend zu verändern.