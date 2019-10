Macron unterstützt Rückkehr Russlands in Europarat

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die Rückkehr Russlands in die Parlamentarische Versammlung des Europarats in einer Rede vor dem Gremium begrüsst. Er unterstütze diese Entscheidung voll, sagte Macron am Dienstag vor den Abgeordneten in Strassburg. Ein Ausschluss Moskaus aus der Staatenorganisation wäre ein Rückschlag gewesen und hätte den russischen Bürgern den Zugang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte genommen. Das russische Volk finde sich im europäischen Humanismus wieder, so Macron. Russland müsse nun aber seine Pflichten gegenüber dem Europarat einhalten, betonte der Präsident.